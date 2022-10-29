ABD'de 38 yıl boşa yattı: DNA ile kurtuldu

ABD'de 38 yıl hapis yatan hükümlü DNS kanıtıyla serbest kaldı.

Maurice Hastings, 1983'te işlenen bir cinayet ve iki cinayet girişimi suçlaması nedeniyle 38 yıldan fazla süredir hapisteydi.

Hastings hakkındaki suçlamaları yıllardır reddediyordu. Talebi üzerine yapılan son DNA testi gerçeği ortaya çıkardı.

Yeni DNA kanıtları, cinayetin failinin başkası olduğunu ve 2020 yılında hapishanede öldüğünü gösterdi.

Şu anda 69 yaşında olan Hastings, 1988'de hakkında verilen ömür boyu hapis cezasının bozulmasıyla serbest bırakıldı.

Özgürlüğe kavuşmasının ardından konuşan Hastings, "Hala yaşıyorken, hayatın tadını çıkartmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

