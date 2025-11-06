ABD’de 40 havaalanında seferler azaltılıyor

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), hava trafik kontrolörlerinin maaş alamadan çalışmaya devam etmesi ve iş yükü nedeniyle zorlanmaları üzerine bu kararı aldığını açıkladı. Kurum, uçuşların azaltılmasının hava güvenliğini korumak için gerekli olduğunu belirtti.



Kısıtlamalar, cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek.

ÜLKENİN EN YOĞUN HAVALİMANLARI ETKİLENDİ

Kısıtlamadan etkilenecek havaalanları arasında New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Dallas, Denver, Orlando, Miami ve San Francisco gibi ülkenin en yoğun havalimanları bulunuyor. Bazı büyük şehirlerde ise birden fazla havaalanı aynı anda etkilenecek.

Hükümetin kapanması nedeniyle birçok hava trafik kontrolörü işe gelemiyor veya izin alıyor. Çalışanlar ilk maaşlarını alamamış durumda ve önümüzdeki hafta da ödeme yapılmayacağı bildirildi.



Havayolları şirketleri, yolculara etkileri en aza indirmeye çalışacaklarını açıkladı. United Airlines, kısıtlamaları daha çok küçük ve bölgesel uçuşlarda uygulayacağını duyurdu. United ve Delta da, uçmak istemeyen yolculara normalde iadesiz olsa bile biletlerinin iade edileceğini bildirdi.



Yolcuların, iptal bildirimleri için havayolu uygulamalarını indirip bildirimleri açık tutmaları tavsiye ediliyor.