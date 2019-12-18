ABD'de 40 yıl önceki cinayeti DNA testi çözdü

ABD'nin Denver kentinde cinayet 1980 yılında işlendi. Bir radyo istasyonunda stajyer olan 21 yaşındaki Helene Pruszynski kaçırıldıktan sonra öldürüldü.



Ancak polis katilin izini bulamadı. Yaklaşık 40 yıl sonra dava yeniden açıldı. Kanıtlar modern teknoloji ile incelendi.

DNA testi sonrası polis eldeki bulguları, "genetik veri tabanında" bulunan bazı kişilerle eşleştirdi.



Bu araştırma polisi, 62 yaşındaki kamyon şoförü James Curtis Clanton'a ulaştırdı.



Clanton'ı takibe alan polis zanlının bir bardağın üzerinde bıraktığı izleri inceledikten sonra cinayeti aydınlattı.



Polis, Clanton'ın cinayetten tutuklandığını duyurdu.