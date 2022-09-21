ABD'de 47 kişi Covid-19 yardımlarında dolandırıcılıkla suçlanıyor: 250 milyon dolar çaldılar

ABD'de 47 kişi Covid-19 salgını sırasında sunulan yardımlarda 250 milyon dolarlık vurgun yaptıkları gerekçesiyle suçlanıyor.

ABD'de 47 kişi Covid-19 yardımlarında dolandırıcılıkla suçlanıyor: 250 milyon dolar çaldılar

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BBC'de yer alan habere göre, şüpheliler salgın sırasında ihtiyacı olan çocuklara besin servisi yapılması için sağlanan bir hükümet yardım programından 250 milyon dolar çalmakla suçlanıyor.

Minnesota'da faaliyet gösteren Feeding Our Future adlı kar amacı gütmeyen kuruluş komployu düzenlemekle suçlanırken, 47 şüphelinin söz konusu paraları mülklere, arabalara ve lüks ürünlere harcadığı iddia ediliyor.

FBI Direktörü Christopher Wray, bu "korkunç komplonun" şimdiye kadar ortaya çıkarılanların en büyüğü olduğunu söyledi.

ABD'de 47 kişi Covid-19 yardımlarında dolandırıcılıkla suçlanıyor: 250 milyon dolar çaldılar - 1 Adalet Bakanlığı, şüphelilerin 250 milyon dolar çalmakla suçlandığını açıkladı.

KARA PARA AKLAMA, RÜŞVET VE DAHA FAZLASI

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şüphelilerin "gerçekte var olmayan çocuklara yemek servisi yaparak" fatura düzenledikleri iddia edildi.

Şüphelilerin kurdukları sahte dağıtım ağıyla binlerce çocuğa yemek servisi yapıldığı imajı oluşturduğu iddia edildi.

Feeding Our Future'ın kurucusu Aimee Bock, dolandırıcılık iddialarını reddetti.

Sanıklar dolandırıcılık, kara para aklama ve rüşvet gibi suçlamalarla karşı karşıya.

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