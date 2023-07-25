ABD'de 48 yılın ardından aydınlanan cinayet: Papaz, 8 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü

Stollsteimer, daha fazla kurban olasılığına karşı konuyla ilgili bilgisi bulunanlara soruşturmayı yürüten kişilerle iletişim kurmaları çağrısı yapıldı.



KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞUNUN CESEDİ 2 AY SONRA PARKTA BULUNMUŞTU



Yetkililer, Zandstra'nın Harrington'ı arabasına aldığı ve onu ağaçlık bir yere götürerek öldürdüğünü belirtti.



Stollsteimer ise Harrington'ın en yakın arkadaşlarından birinin babası olan Zandstra'nın polisi arayan kişi olduğunu ve olay sonrasında yıllarca küçük kız çocuğunun ailesiyle dostluğunu sürdürdüğünü kaydetti.



Zandstra'nın Georgia'da halen gözaltında tutulduğu belirtildi.



Harrington, Ağustos 1975'te Zandstra'nın papazlık yaptığı dini kampa giderken kaybolmuş ve cesedi 2 ay sonra parkta bulunmuştu.

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