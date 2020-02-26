ABD'de 6 yaşındaki çocuğa ters kelepçenin görüntüleri yayınlandı

ABD'nin Orlando kentinde, Eylül ayında altı yaşında bir kız çocuğu, öğretmenine tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Dennis Turner adlı bir polis memuru tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alınan Kaira'nın olay sırasındaki görüntüleri ailesi tarafından yayınlandı.

Polis soruşturmasının ardından olay sırasında başka bir polis memurunun üzerindeki kamerayla çekilen görüntülerin yayınlanması olayı tekrar gündeme getirdi.

Görüntülerde bir öğretmenin "kelepçe takılması şart mı?" sorusuna, "Evet, şart" diye cevap veren polis memuru Dennis Turner okul personeline küçük çocuğun şimdiye kadar tutukladığı en genç kişi olduğunu anlatıyor.

ABD'de polis memurları, 12 yaşındaki küçük çocukları ancak amirlerinin izniyle gözaltına alınabiliyor. Olay sonrası Turner bu kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle Orlando Polis Departmanı tarafından görevden alınmıştı.