ABD'de 65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği DNA ile belirlendi

ABD'de, 65 yıl önce cinayete kurban giderek bir kutunun içinde ölü bulunan çocuğun kimliği, DNA teknolojisiyle tespit edildi.



Philadelphia Polis Departmanı Başkanı Danielle Outlaw, basın toplantısında, DNA teknolojisi sayesinde şehrin en eski çözülmemiş cinayetindeki çocuk kurbanın kimliğini öğrendiklerini açıkladı.



5 yaşındaki çocuğun cesedi 1957 yılında kutu içerisinde bulunmuştu.

"KUTUNUN İÇİNDEKİ ÇOCUK" OLARAK YILLARCA HATIRLANDI

Outlaw, toplumda infial uyandıran ve "Kutunun içindeki çocuk" olarak nesiller boyu hatırlanan cinayet kurbanının isminin Joseph Augustus Zarelli olduğunu söyledi.



Soruşturmanın hala devam ettiğini kaydeden Outlaw, kamuoyundan bilgi için yardım çağrısında bulunurken, çocuğun ailesinin kim olduğu ve cinayetin nedeniyle ilgili ise detay vermekten kaçındı.



Şubat 1957'de, yaklaşık 5 yaşlarında bir çocuğun bedeni, Philadelphia'nın Fox Chase semtindeki ormanlık alanda bir kartonun içinde battaniyeye sarılı olarak bulunmuştu.



Çıplak bedeninde yara ve darp izleri bulunan ve dövülerek öldürüldüğü sanılan çocuğun kimliği ve cinayet davası, uzun yıllar şehirde konuşulmuştu.



KARDEŞLERİ HAYATTA

Küçük kurbanın bedeni, "Amerika'nın Bilinmeyen Çocuğu" yazan bir mezar taşıyla yerel bir mezarlığa gömülmüştü.



Cinayet soruşturması hala devam ediyor ve yetkililer, Joseph'in adının duyurulmasının yeni ipuçları elde edilmesini teşvik edeceğini umduklarını söyledi.



Cinayet masası komutanı Yüzbaşı Jason Smith, "Bu çocuğun ölümüne kimin neden olduğunu kesin olarak belirlemek bizim için çetin bir savaş olacak. Tutuklama yapamayabiliriz. Asla bir tanımlama yapamayabiliriz. Ama denemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.



Polis, Joseph'in ebeveynlerinin ikisinin de öldüğünü, ancak yaşayan kardeşleri olduğunu söyledi. Ailesinin batı Philadelphia'da yaşadığını söyledi.