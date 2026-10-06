ABD'de 65 yıl sonra bir ilk. Malik Hasan kurşuna dizilecek

ABD Başkanı Donald Trump , 2009 yılında Teksas'taki Ford Hood askeri üssüne saldırı düzenleyerek 13 kişiyi öldüren, 32 kişiyi de yaralayan ordu psikiyatristi Binbaşı Nidal Malik Hasan'ın kurşuna dizilerek infaz edilmesine onay verdi.



65 YIL SONRA BİR İLK



Hasan'ın kurşuna dizilerek infaz edilmesi, 1961'den bu yana bu yöntemi uygulamayan ABD için de 65 yıl sonra bir ilk olacak.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan X paylaşımında, "Hükümlü terörist Nidal Malik Hasan'ın, ABD Ordusu infaz mangası tarafından kurşuna dizilmesi teklifini ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaptığı ve ABD Başkanı Trump'ın da onayladığı" belirtildi.

Parnell, "İnfazın zaman ve yerini ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri belirleyecek. Hasan için hesap günü nihayet geldi." ifadelerini kullandı.



2013 YILINDA ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILDI



El Kaide terör örgütünden esinlenerek Ford Hood Üssü'ne saldırı düzenleyen Nidal Malik Hasan, 2013'te askeri jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Duruşmada kendi savunmasını yapmayı tercih eden ancak ne ifade veren, ne de tanık çağıran Hasan, yöneltilen suçlamalara itiraz bile etmemişti. Mahkeme tarafından atanan savunma avukatları, Hasan'ın infaz edilmeyi amaçladığı yönünde endişelerini dile getirmişti.

SALDIRI SIRASINDA VURULARAK KISMİ FELÇ OLMUŞTU



ABD doğumlu Filistin asıllı Nidal Malik Hasan'ın 5 Kasım 2009'da üsteki bir tıbbi tesise düzenlediği saldırıda ölen 13 kişiden 12'si, 32 yaralıdan da 30'u askerdi. Saldırı sırasında bir sivil polis tarafından vurulan Hasan kısmen felç kalmıştı.

Mahkemede, Hasan'ın, ABD'nin Irak ve Afganistan'daki işgaline karşı çıktığı ve daha sonra ABD'nin Yemen'deki bir drone saldırısında öldürülen El Kaideli Anwar al-Awlaki ile internet üzerinden görüştüğü ifade edilmişti.