ABD'de 8 kişiyi taşıyan özel uçak düştü

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Bombardier Challenger 600 tipi bir özel jetin Maine eyaletindeki Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğünü duyurdu.

Özel jette 8 kişinin bulunduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Havalimanından yapılan açıklamada ise pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi.

Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.