ABD'de 85 yaşındaki kadın timsah saldırısında öldü

Timsah, Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından takip edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.



Bölgede nadiren de olsa ölümcül timsal saldırıları yaşanıyor.



2016 yılında 2 yaşındaki Lane Graves, ailesiyle birlikte Florida'daki Walt Disney World'de tatil yaparken timsah saldırısında ölmüştü. O zamandan beri bölgeden yüzlerce timsah taşındı.

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