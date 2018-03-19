ABD'de 9 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki ablasını öldürdü

ABD'nin Missisippi eyaletinde bir çocuk, video oyununun kumandasını kendisine vermek istemeyen ablasını silahla vurdu. 9 yaşındaki çocuğun ablasını arkadan vurduğu ve kurşunun kız çocuğunun başına isabet ettiği belirtildi.



Annenin olay sırasında başka bir odada diğer çocuğuna yemek yedirdiği açıklandı. Ablasını öldüren çocuğa nasıl bir ceza verileceği henüz bilinmiyor. Çocuğun silahı nereden temin ettiği soruşturuluyor bireysel silahlanma tartışmalarının sürdüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 40 çocuk silahla vuruluyor.



Saldırılarda her yıl yedi çocuk hayatını kaybediyor.