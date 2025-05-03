ABD'de 900'den fazla kızamık vakası, 10 eyalette salgın var

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre ülke çapında doğrulanmış vakalar artmaya devam ederken, eyaletlerin beşte birinde aktif kızamık salgınları var.

CDC'nin teyit edilmiş kızamık vaka sayısı 935 olarak belirtildi, bu 2024 yılının tamamında görülen miktarın üç katından fazla.

Teksas'ta üç aydır devam eden salgın, dün itibariyla teyit edilen 683 vaka ile vakaların büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Salgın New Mexico, Oklahoma ve Kansas'a da yayıldı.

Associated Press haber ajansına göre Batı Teksas'taki merkez üssünde aşılanmamış ilkokul çağındaki iki çocuk kızamığa bağlı hastalıklardan hayatını kaybederken, New Mexico'da aşılanmamış bir yetişkin kızamığa bağlı bir hastalıktan öldüğü bildirildi.

Üç ya da daha fazla vaka olarak tanımlanan aktif salgınların görüldüğü diğer eyaletler arasında Indiana, Michigan, Montana, Ohio, Pennsylvania ve Tennessee yer alıyor.

Kuzey Amerika'da devam eden iki salgın daha bulunuyor. Kanada'nın Ontario eyaletinde ekim ortasından salı gününe kadar 1.243 vaka görüldü.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde ise eyalet sağlık bakanlığının verilerine göre dün itibariyla 844 kızamık vakası ve bir ölüm vakası görüldü. Meksika ve ABD'deki sağlık yetkilileri her üç salgının da aynı kızamık türünden kaynaklandığını söylüyor.

