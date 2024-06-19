ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

ABD’nin Massachusetts eyaletinde meydana gelen sistem arızası nedeniyle 911 acil yardım hattına geçici olarak erişim sağlanamadığı bildirildi.

Massachusetts Kamu Güvenliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü İletişim ve Politika Direktörü Elaine Driscoll konuyla ilgili yaptığı açıklamada, arızanın yerel saatle 13.00 sıralarında kolluk kuvvetlerince fark edildiğini ve milyonlarca kişinin 911 çağrı numarası aracılığıyla acil servislere erişim sağlayamadığını söyledi.

Yetkililer bölge sakinlerine yardıma ihtiyaç duymaları halinde yerel polis, itfaiye ve sağlık departmanlarıyla direk olarak iletişime geçme çağrısında bulunurken, arıza nedeniyle hastanelerin işleyişinde aksama yaşanmadığı belirtildi.

Massachusetts Eyalet Polisi’nden yapılan açıklamada ise arızanın 15.49 sıralarında giderildiği ifade edilerek vatandaşların polis, itfaiye ve acil sağlık servislerini 911 hattı üzerinden aramayı sürdürdüğü aktarıldı.

4 EYALETTE KESİNTİ YAŞANMIŞTI



Geçtiğimiz nisan ayında ABD’nin Nebraska, Nevada, Güney Dakota ve Teksas eyaletlerinde 911 acil durum numarasına erişimde geçici kesintiler yaşanmıştı. Kısa süre sonra onarılan arızalar nedeniyle Federal İletişim Komisyonu soruşturma başlatmıştı.