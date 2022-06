ABD'de acil iniş yapan uçak alev aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yolcu uçağı acil iniş yapacağı sırada pistten çıktı. Uçaktan daha sonra alevler yükseldi.

Dominik Cumhuriyeti'nin Santo Domingo kentinten kalkan uçak, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle, Miami uluslararası havalimanına acil iniş yaptı.

İnişten bir süre sonra alevler yükselmeye başladı. Uçakta 126 yolcu ve 11 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Uçaktaki 4 kişi hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası, havalimanındaki iki pist kullanıma kapatıldı.

UÇAKTAKİ PANİK

NBC muhabiri Ryan Nelson, Twitter hesabından uçağın yangın altında tahliye edilişine dair video paylaştı.

Videoda uçaktaki acil çıkış yataklarının kullanılışı ve yaşanan panik görülüyor.

#NEW: Video shared with @nbc6 by Red Air Flight 203 passenger as they escaped burning plane. Three people were injured.



Investigators say landing gear collapsed as plane landed at Miami International Airport. #Miami pic.twitter.com/LRHI3cGYdL