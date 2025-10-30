ABD'de açlık krizi mi başlıyor? Milyonlarca kişi risk altında

ABD'de Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, federal hükümetin kapanması devam ederse, milyonlarca Amerikalının yakında gıda yardımına erişimini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Senatoda konuşan Schumer, kapanmanın 42 milyondan fazla Amerikalı'ya gıda yardımı sağlayan Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) dahil önemli sosyal programları tehlikeye attığına işaret etti.

"Peki Donald Trump ne yapıyor? Bir sağlık krizini görmezden gelirken başka bir kriz, bir açlık krizi yaratıyor" diyen Schumer, şöyle konuştu: "Çok açık olalım, bunun olması gerekmiyor. Bu, Trump'ın sorumluluğunda. Her başkanın geçmişte yaptığı gibi o da SNAP yardımlarını derhal sağlayabilir."

"ÇİRKİN VE KÖTÜ NİYETLİ"

Schumer, 2019'da Trump da dahil olmak üzere, hiçbir yönetimin kapanma sırasında programın finansmanının kesilmesine izin vermediğini vurguladı ve şunları ekledi: "Aslında, Trump kendisi o kapanma boyunca SNAP'ı finanse etti. Yani bunu yapamayacağı, parası olmadığı, bunun yasal olmadığı gibi argümanlar sadece saçmalık, çıkarcı, çirkin ve kötü niyetli."

Schumer, Cumhuriyetçilere, hükümetin yeniden açılması ve yardımların devam etmesi girişimlerini engellememeleri çağrısında bulunarak, "Siyasetin merhameti gölgede bırakmasına izin vermeyin. Halkımızı besleyelim ve bu açlık krizini sona erdirelim" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle, federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor. Bu süreçte, temel olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havalimanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

Bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

