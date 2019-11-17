ABD'de aile faciası: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir aile faciası yaşandı. Aynı aileden 5 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

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Olay Kaliforniya'ya bağlı San Diego kentinde gerçekleşti.

Sabah saatlerinde şiddetli tartışma sesi duyan komşular polise haber verdi. Polis ekipleri eve geldiklerinde 31 yaşında bir adam ve 29 yaşında bir kadınla 3 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

5 ve 9 yaşındaki diğer 2 çocuğun kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği bildiriildi.

11 yaşındaki bir başka çocuğun ise halen hastanede olduğu ve hayati tehlikesi olduğu belirtiliyor.

Müfettişler, eşiyle boşanma aşamasında olan 31 yaşındaki babanın ailesini öldürdükten sonra intihar ettiğini düşünüyor.

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