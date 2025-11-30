ABD'de aile toplantısına silahlı baskın. En az 4 kişi öldü
30.11.2025 07:48
Son Güncelleme: 30.11.2025 08:01
Anadolu Ajansı
Arşiv
Reuters
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aile toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi vuruldu. Aile üyelerinden en az 4'ü hayatını kaybetti.
ABD'nin Kaliforniya eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı.
Olay cumartesi gecesi Stocton kentinde meydana geldi. Bir aile toplantısına silahla ateş açıldı. İlk belirlemelere göre olayda 14 kişi vuruldu.
Aile üyelerinden en az 4'ü yaşamını yitirdi.
Sosyal medyaya yansıyan iddialara göre saldırı, çocukların doğum günü kutlama partisine yönelik düzenlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.