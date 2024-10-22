ABD'de akrobasi uçağı düştü: Tom Cruise'un "Top Gun" eğitmeni hayatını kaybetti

Hollywood yıldızlarının uçuş eğitmeni, akrobasi uçuşunda hayatını kaybetti.



ABD'nin New Mexico eyaletindeki hava gösterisine katılan akrobasi pilotu, zorlu bir manevranın ardından kısa süreliğine kontrolü yitirdi.



Hızla irtifa kaybeden uçak bir anda kameraların görüş alanından çıktı.



Kazanın ardından ekipler olay yerine intikal etti.



Tek motorlu uçağın pilotu Charles Coleman'ın kaza anında hayatını kaybettiği açıklandı.



10 bin saatten fazla uçuş tecrübesi bulunan Coleman, yüzlerce gösteri uçuşu yapmış usta bir akrobasi ve test pilotuydu.



Coleman'ın, Tom Cruise'un, Top Gun Maverick filmi için oyunculara hava akrobasisi eğitimi verdiği, rollerine hazırlanmaları için aktörlerle birlikte yüzden fazla uçuş gerçekleştirdiği ifade ediliyor.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, uzmanlar hava akrobasisi gösterilerinin son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor.