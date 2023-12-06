ABD'de Alabama Senatörü, Pentagon'daki engellemelerin çoğunu kaldıracağını duyurdu

ABD'de Alabama eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tommy Tuberville, gazetecilere yaptığı açıklamada, dört yıldızlı generaller dışındaki tüm pozisyonlardaki atamaların blok halinde onaylanmasının önünü açacağını söyledi.



Yaklaşık 10 ay süren engelleme için Tuberville, “Yürütmenin aşırı müdahalesine ve yasal olmayan kürtaj politikasına karşı mücadele ederek doğmamış bebekler ve ordumuz için doğru olanı yaptık." diye konuştu.



Tuberville, bu mücadelede istediği galibiyeti alamadığını ancak ABD’de vergi mükelleflerinin yanında durmaktan gurur duyduğunu kaydetti.



SENATÖR TUBERVİLLE İLE PENTAGON ARASINDAKİ "KÜRTAJ" KRİZİ



ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmiş, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.



Pentagon, kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masraflarını karşılayacak yeni bir düzenleme getirmişti.



Alabama Senatörü Tuberville ise Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup yazarak Pentagon'u, bu düzenlemeyle "kürtaj yasağı kararlarının etrafından dolaşmaya" çalışmakla suçlamış, Bakanlıktan talep edilen bilgilendirme oturumunun iptal edildiğini hatırlatarak önüne gelecek tüm atamaları askıya alacağını açıklamıştı.



Pentagon, 10 Temmuz'da, bu yılın sonuna kadar ordudaki 650 liderlik pozisyonunun boşalacağını ve bugüne kadar 365 general ve amiralin atama beklediğini duyurmuştu.



ABD'de kanunlar gereği yönetimin gösterdiği tüm adayların Senatonun onayını alması gerekiyor.



Genel olarak Pentagon atamaları, siyasi tartışmalardan uzak tutulması ve sürecin hızlanması için Senato tabanına gelmeden oy birliğiyle bloklar halinde onaylanıyor.



Senatörlerden birinin itiraz etmesi durumunda ise adayların oylaması gerçekleşemiyor.

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