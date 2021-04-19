ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de bir alışveriş merkezi yakınında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 19.04.2021 - 10:10 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 10:17

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 3 ölü

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ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas'ın Austin kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Texas'ın Austin kentinde yerel saatle sabah saatlerinde yaşandığı bildirilen olayla ilgili olarak Austin-Travis bölgesi polisi bir açıklama yaptı.

Bir alışveriş merkezi yakınında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan polis, şu anda yaralı olmadığını bildirdi. Polis, saldırganın yakalanması için halen çalışmaların sürdüğünü belirterek, bölgede yaşayan sakinlerin olay mahallinden uzak durması çağrısında bulundu.

ÜÇ GÜNDE ÜÇ SALDIRI

ABD'de üç gün içinde üç saldırı gerçekleşti. Saldırılarda toplam 14 kişi yaşamını yitirdi.

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