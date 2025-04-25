ABD’de “Altın Kubbe” hazırlığı: 27 milyar dolarlık yatırım yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Altın Kubbe" füze savunma projesi için dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX’in de ihale masasında olduğu haberleri basına yansırken, ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçilerin de 150 milyar dolarlık bir savunma paketi teklifinde bulunacağı, paketin 27 milyar dolarlık bölümünün ise “Altın Kubbe” füze savunma sistemine ayrılacağı belirtildi.



Reuters haber ajansının gördüğünü belirttiği bir belgeye ve bir Kongre yetkilisinin açıklamasına göre, söz konusu adım, halihazırda onaylanan 886 milyar dolarlık 2025 yılı ulusal güvenlik bütçesine ilave olacak. Bu kapsamda ayrıca 14 savaş gemisi inşa edilmesi ve iç güvenlik harcamalarının artırılması bekleniyor. Bu adımın aynı zamanda Trump yönetiminin yapacağı yaklaşık 5 trilyon dolarlık vergi kesintisi tasarısının bir parçası olacağı belirtildi. Bunun bir sonucu olarak gelecek 10 yılda federal hükümetin borçlarının yaklaşık 5,7 trilyon dolar artması bekleniyor.



“BU, SAVAŞI ENGELLEME PLANININ BİR PARÇASI”



Cumhuriyetçi Senatör ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Roger Wicker, daha önce detayları basına yansımamış olan önlemin “ordunun en acil ihtiyaçlarını ele almak için” tasarladığını anlattı. Wicker, Reuters’a verdiği röportajda, söz konusu adımın donanma gemisi inşası, füze savunması ve uzay algılama gibi kilit alanları güçlendirmenin yanı sıra çatışmayı önleme stratejisinin bir parçası olarak özellikle İndo-Pasifik bölgesindeki askeri varlığı güçlendirme odaklı olduğunu belirtti.



Wicker, “Özellikle de İndo-Pasifik bölgesinde güç, Çin’i statükoyu bozma konusunda daha az istekli kılacak” diyerek söz konusu statükonun “insanlar arasında daha önce görülmemiş derecede büyük bir küresel refahı beraberinde getirdiğini" savundu. Wicker, “Bu, savaşı engelleme planının bir parçası” iddiasına bulundu.



27 MİLYAR DOLARLA NE YAPILACAK?



ABD Kongresi’nin alt ve üst kanatları Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Silahlı Hizmetler Komitelerinin liderleri, en erken yerel saatle cuma sabahı kamuoyuna açıklanması beklenen tasarıya şekil verdi.



Wicker’a göre, “Altın Kubbe”ye yapılacak 27 milyar dolarlık yatırım, daha fazla füze önleme füzesi üretilmesi ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası satın alınmasına fon sağlamış olacak. THAAD bataryaları, Lockheed Martin şirketi tarafından üretiliyor.



Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, konu hakkında yaptığı açıklamada, tasarının gelecek hafta komitede ilerleme sağlayacağını belirterek tasarının en hızlı şekilde Trump’ın önüne gelmesini istediğini anlattı.



Reuters’ın gördüğü belgeye göre, tasarı, 29 milyar dolarlık bir finansman ile 14 yeni gemi tedarik edilmesini öngörüyor. 20 milyar doların ise yeni mühimmat üretimine ayrılması bekleniyor.

