ABD'de ambulans helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Mississippi eyaletinde ambulans helikopter düştü. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Madison County'de Eurocopter EC-135 tipi ambulans helikopter ormanlık alana düştü.
Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre helikopterin hasta naklinin ardından dönüş yolunda düşmesi sonucu pilot ile 2 hastane personeli hayatını kaybetti.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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