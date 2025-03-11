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ABD'de ambulans helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Mississippi eyaletinde ambulans helikopter düştü. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de ambulans helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

'nin Mississippi eyaletine bağlı Madison County'de Eurocopter EC-135 tipi ormanlık alana düştü.

Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre helikopterin hasta naklinin ardından dönüş yolunda düşmesi sonucu pilot ile 2 hastane personeli hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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