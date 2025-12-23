ABD'de ambulans uçak düştü. 5 kişi hayatını kaybetti

Meksika Donanmasına ait küçük uçağın. ABD'nin Texas eyaleti açıklarında düştüğü belirlendi. Donanmadan yapılan açıklamada, uçağın Texas'ın Galveston şehri kıyılarında düştüğü teyit edildi. Açıklamada uçakata 4 donanma subayı, 4 sivilin yer aldığı bildirildi. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kazadan kurtulduğu ve 1 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Donanmanın yaptığı açıklamada, düşen uçağın "tıbbi nakil odaklı insani yardım görevi" için havalandığı aktarıldı. Tedavi için nakledilen hastanın da ölenler arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Kurtarma operasyonları, uçağı okyanusta bulan ABD Sahil Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada kurbanların aileleriyle iletşime geçip destek oldukları aktardı.