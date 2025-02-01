ABD'de ambulans uçak yerleşim yerine düştü: Çok sayıda ölü var
ABD'nin Philadelphia şehrinde hasta bir çocuğu taşıdığı öğrenilen ambulans uçak, bir alışveriş merkezinin yakınına düştü. Uçağın içinde 6 kişi olduğu açıklanırken, kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtiliyor.
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde bir uçak, alışveriş merkezinin yakınına düştü.
ABD Federal Havacılık İdaresi uçağın içinde 6 kişi olduğunu açıkladı.
Uçağın hava ambulansı olduğu ve hasta bir çocuğu taşıdığı belirtiliyor.
Çarpmanın şiddetiyle birden fazla araçta yangın çıktı.
Uçağın şans eseri çevredeki binalara çarpmaması ise daha büyük bir facianın önüne geçti.
ÇOK SAYIDA CAN KAYBI OLDUĞU BELİRTİLİYOR
Kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtiliyor. Ancak yetkililer henüz sayı vermiyor.
Uçağın düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.
İlk belirlemelere göre uçağın tek motorlu olduğu belirtiliyor.
Bölge itfaiyesi ihbar üzerine yangına müdahale etti. Eyalet polisi ise kaza bölgesindeki vatandaşları tahliye ederek bölgeye yaklaşılmaması uyarı yaptı.
Özel uçağın kuzeydoğu Philadelphia havalimanından kalktığı ve rotasının Missouri olduğu belirtiliyor. Düşme nedeni ise henüz açıklanmadı.
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