ABD'de anketler bu sefer Trump diyor

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın birçok skandalına rağmen, bugün daha fazla Amerikalı kendisine 2016 veya 2020 seçimlerinden sonra olduğundan daha sıcak duygular besliyor.



Tartışmalı bir başkanlık seçimi döneminin ardından Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan yeni bir ankete göre, ABD vtandaşlarının yaklaşık yüzde 43'ü seçilen başkana karşı "çok sıcak" veya "sıcak" hissettiğini söyledi.

TRUMP İKİNCİ DÖNEMİ İÇİN GÜVEN KAZANDI



Bu oran, Trump'ın beklenmedik bir şekilde Hillary Clinton'ı yendiği 2016 seçimlerinden sonra yapılan anketlerden yedi puan daha yüksek.



Ayrıca, ABD'de kaosa yol açan 2020 başkanlık seçimlerinden sonra kaydedilen güven oyundan ise dokuz puan daha yüksek.



Trump'ın seçimleri iptal etme girişiminde bulunduğu iddiasıyla suçlamalarla karşı karşıya kalmasına ve 6 Ocak'ta Kongre Binası'na düzenlenen baskın için destekçilerini kışkırttığına dair suçlamalara rağmen, birçok Amerikalı seçilmiş başkanı affetmiş gibi görünüyor.

SEÇMENLERİN YÜZDE 78'İ OLUMLU BAKIYOR



Anket, Demokrat veya Demokrat eğilimli seçmenlerin bile Trump'a karşı biraz daha sıcak duygular beslediğini ortaya çıkardı.



Kasım ayında ankete katılan seçmenlerin yüzde dokuzu, başkan seçilen Trump'a karşı "çok sıcak" veya "sıcak" duygular hissettiklerini söyledi. 2020'de bu oran yüzde beş ve 2016'da yüzde sekiz olarak kaydedilmişti.



Trump, Cumhuriyetçi veya Cumhuriyetçi eğilimli seçmenler arasındaki imajını da güçlendirdi; seçmenlerin yüzde 78'i ona olumlu baktığını bildirdi.

EKONOMİ, GEÇ VE DIŞ POLİTİKA



Pew Research'ün bulguları, ülkenin büyük bölümünün sağa kaydığı seçim sonuçlarını büyük ölçüde destekler nitelikte.



Amerikalıların Trump'ın ekonomiyi doğru yönlendirme, göçle mücadele etme ve dış politikayı düzene koyma becerisine olan güveni, seçmenlerin oylarını kazanmasını sağlayan en önemli etken olarak görülüyor.