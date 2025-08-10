ABD’de "anne sütü aromalı" dondurma satışa çıktı

ABD merkezli bebek ürünleri markası Frida ile New York’ta faaliyet gösteren küçük ölçekli dondurma üreticisi OddFellows, sınırlı sayıda üretilen anne sütü aromalı dondurmayı ülke çapında satışa sundu.

Başta bu yılın başlarında tanıtılan ve sosyal medyada büyük ilgi gören ürün, artık Frida’nın internet sitesinden sipariş edilebiliyor. Ancak gerçek içermiyor.

Tadı, anne sütünü andıracak şekilde formüle edildi. İçeriğinde inek sütü, krema, süt tozu, şeker, yumurta sarısı, bal şurubu, tuzlu karamel aroması ve sığır kolostrumu bulunuyor.

Frida’ya göre dondurma “tatlı, hafif tuzlu, bal aromalı, pürüzsüz ve kolostrumdan gelen hafif sarı ton” taşıyor. Bir kutu (473 ml) dondurmanın fiyatı 12,99 dolar ve internetten siparişte en az iki kutu satın alma şartı var.

ÜCRETSİZ TADIM DA YAPILACAK

Ürün, 5-10 Ağustos tarihleri arasında Brooklyn’deki OddFellows mağazasında da sunulacak. 6 ve 10 Ağustos’ta belirli saatlerde ücretsiz tadım yapılacak.

