ABD'de antiloplar için açılan kapı göçmenlerin geçiş yolu oldu

ABD'de Muson yağmurlarının neden olduğu selin tahliyesi ve nesli tükenmekte olan antilopların geçişi için baraj kapakları açık bırakıldı.



Binlerce düzensiz göçmen ülkeye kaçak yollardan giriş için bu kapakları kullanmaya başladı.



Meksika sınırındaki Arizona eyaletinde 114 baraj kapağı yaklaşık 2 ay önce açıldı.



Amerikan basınındaki haberlere göre bu noktalardan geçtiğimiz ay 42 binden fazla düzensiz göçmen ülkeye kaçak girdi.



Arizona, ABD'ye kaçak geçişlerde en yoğun noktalara sahip eyalet olarak değerlendiriliyor.