ABD'de ara seçim gündemi: Trump'ın harita kumarı çöktü, anketler dip yaptı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde Cumhuriyetçilerin Kongre’deki kontrolünü sağlamlaştırmak amacıyla başlattığı seçim bölgelerini yeniden yapılandırma stratejisi, yasal engellerle karşı karşıya kaldı.

Beyaz Saray'ın yaz aylarında Teksas ve diğer Cumhuriyetçi ağırlıklı eyaletlerde haritaların değiştirilmesi yönündeki talimatı, federal mahkemeden döndü.

Başkan Trump’ın "kırmızı" eyaletlerde beş ila daha fazla sandalye kazanımı hedefleyen planı, beklenen sonucu vermediği gibi Demokratların karşı taarruzuna zemin hazırladı.

Teksas’taki haritanın federal yargıçlar tarafından reddedilmesi, sürecin tıkanmasına neden oldu.

KALİFORNİYA'DAN KARŞI HAMLE

Cumhuriyetçilerin harita değiştirme girişimi, Demokratların kalesi Kaliforniya’da yanıt buldu.

Eyalet yönetimi, 4 Kasım'da halk seçim bölgelerinin yeniden çizilmesine ilişkin düzenlemeyi oyladı.

Referandumda, seçmenler 2026'da düzenlenecek ara seçimlerde Demokratlara Temsilciler Meclisi'nde 5'e kadar ek sandalye kazandırabilecek düzenlemeyi kabul etti.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Teksas kararının ardından yaptığı açıklamada, "Donald Trump ve Greg Abbott ateşle oynadılar, yandılar ve demokrasi kazandı" ifadelerini kullandı.

Trump ise sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kaliforniya'daki referandumun "hileli" olduğunu öne sürerek, konunun "çok ciddi hukuki ve cezai inceleme altında olduğunu" ifade etti.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Kevin Kiley ise sürecin partisi adına net bir kayıpla sonuçlanabileceğini belirterek, girişimin "baştan yanlış kurgulandığını" dile getirdi.

Beyaz Saray’ın harita baskısı, bazı Cumhuriyetçi eyaletlerde de karşılık bulmadı.

Kansas ve Indiana, mevcut Demokrat sandalyeleri ortadan kaldıracak değişiklikleri yapmayı reddetti.

Indiana Eyalet Senatörü Greg Goode, Trump’ın sosyal medyadaki eleştirilerinin ardından evine polis baskını yapılmasına neden olan asılsız bir ihbarın (swatting) hedefi oldu.

Associated Press'e (AP) konuşan Kaliforniya Üniversitesi'nden hukuk profesörü Rick Hasen, "Trump cini şişeden çıkarmış olabilir, ancak umduğu dilek gerçekleşmeyebilir" dedi.

ANKETLERDEN İYİ HABER YOK, EPSTEIN DOSYASI GÜNDEMDE

Siyasi harita tartışmaları sürerken, kamuoyu yoklamaları Başkan Trump’ın halk desteğinde düşüşe işaret ediyor.

Dün yayımlanan Reuters/Ipsos anketine göre, Başkan’ın onay oranı yüzde 38’e geriledi. Bu oran, Trump’ın ikinci dönemindeki en düşük seviyelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Anket verileri, Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili kamuoyu algısının da Beyaz Saray aleyhine olduğunu gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 70’i hükümetin Epstein’in müşteri listesini gizlediğine inanırken, Başkan’ın bu konudaki tutumunu onaylayanların oranı yüzde 20’de kaldı.

CUMHURİYETÇİ PARTİDE PANİK BUTONU DEVREDE

Bunun yanı sıra Politico’nun haberine göre, son yerel seçimlerde alınan yenilgiler ve düşük katılım oranları, Cumhuriyetçi Parti teşkilatlarında 2026 ara seçimleri öncesinde strateji değişikliği taleplerini gündeme getirdi.

Parti yetkilileri, Başkan Trump’ın pusulada yer almadığı seçimlerde Cumhuriyetçi tabanın sandığa gitme oranının düştüğüne dikkat çekiyor.

Veriler, Trump’ın 2024’te oyların yüzde 80’ini aldığı Virginia’daki bazı bölgelerde, bu yılki yerel seçimlere katılımın geçen yılki seviyelerin yüzde 70’inin altına düştüğünü ortaya koydu.

Wisconsin Cumhuriyetçi Parti Başkanı Brian Schimming ve diğer eyalet yöneticileri, Başkan’ın kritik bölgelerde sahaya inmesi gerektiğini vurguluyor.

Tennessee ve Pennsylvania gibi eyaletlerdeki parti yetkilileri, Beyaz Saray’a miting taleplerini iletti.

Pennsylvania Erie County'deki Cumhuriyetçi Parti teşkilatı başkanı Tom Eddy, durumu "Trump bizim en büyük kozumuz. Mesele hangi tarafın daha motive olduğu ve şu an Demokratlar daha motive görünüyor" sözleriyle özetledi.

PARTİDE TRUMP PARADOKSU: NE ONUNLA NE DE ONSUZ

Ayrıca tepkilerin odağındaki Beyaz Saray Siyasi Direktörü James Blair, Başkan’ın ara seçim sürecine "çok daha fazla dahil olacağını" açıkladı.

Blair, kaynakların doğru bölgelere aktarılacağını ve Başkan’ın seçmenleri harekete geçirmek için yoğun bir kampanya yürüteceğini belirtti.

Fakat bazı Cumhuriyetçi stratejistler, Başkan’ın düşük onay oranlarının kararsız seçmenler üzerinde olumsuz etki yaratacağı kaygısını taşıyor.

New Jersey ve Virginia’daki son eyalet seçimlerinde Trump’ın aktif kampanya yürütmemesi ve adayların aldığı mağlubiyetler, parti içindeki "Trump olmadan kazanamıyoruz, ancak onunla da risk alıyoruz" tartışmasını gündeme getirdi.

Demokratların Temsilciler Meclisi çoğunluğunu geri almak için sadece üç sandalyeye ihtiyacı bulunuyor.

Cumhuriyetçiler, harita stratejisindeki aksaklıkları telafi etmek ve tabanı konsolide etmek için önümüzdeki aylarda Beyaz Saray’ın daha agresif bir kampanya yürütmesini bekliyor.