ABD'de ara seçimlerde rekor sayıda siyahi Cumhuriyetçi kanattan aday oldu

ABD, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için yarın sandık başına gidecek.



Ulusal Cumhuriyetçi Komite, ara seçimlerde bugüne kadar siyahi aday sayısında rekor kırıldığını ve seçimlerde farklı koltuklar için 28 aday olduğunu duyurdu.



Ülkedeki seçimlerde, Mehmet Öz Senato için yarışan tek Müslüman aday olarak öne çıkıyor. Öz seçilirse ABD Senatosu'na giren ilk Müslüman ve Türk kökenli isim olacak.



Ayrıca ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar da koltuklarını korumak için yarışacak.

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