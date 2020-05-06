ABD'de arabaya servis corona testi

Corona virüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de toplam test sayısı 8 milyona ulaştı.



Ülkede “arabaya servis” corona virüs testi yapılan merkezlerin sayısı da ilgiye paralel olarak giderek artıyor.

DHA, ABD’nin başkenti Washington’ın komşusu olan ve ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) ev sahipliği yapan Virginia'nın Arlington şehrindeki bir merkezi görüntüledi.

Test merkezinde görev yapan sağlık çalışanları ise koruyucu önlük, tıbbi maske, gözlük ve eldiven kullanarak önlemlerini aldı.



RANDEVU ŞARTI



Test yaptırmaya gelen kişilere girişte randevuları soruluyor ardından kimlik ile sigorta kartları kontrol ediliyor. Girişteki görevliler sürücülerin kesinlikle camlarının kapalı olmasına sadece test sırasında camın açılarak ağızdan tükürük verilmesi gerektiğini önemle belirtiyor. Randevusu olmayan kişiler test merkezlerine kabul edilmezken çalışanlar iletişim için mikrofon kullanıyor.



910 TEST MERKEZİ VAR



Arlington şehrinde corona virüs testi yaptırmak isteyen kişiler için İngilizce’nin yanı sıra İspanyolca bilgi de veriliyor. 18 Mart'ta açılan bu merkezde günde ortalama 100 kişiye test yapılıyor. ABD genelinde 910 “arabaya servis” corona virüs test istasyonu bulunuyor.



60 DAKİKADA TANI KOYAN YERLİ TEST KİTİ

