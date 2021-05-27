ABD'de araştırma: Her kentin mikrobu farklı

ABD'de yapılan araştırmada, 60 farklı kentte 4200'den fazla mikrop tespit edildi. Her kentin mikrobunun farklı olduğunu söyleyen bilim insanları, corona virüs varyantlarındaki çeşitliliği de buna bağladı.

NTV Haber 27.05.2021 - 16:05

ABD'de araştırma: Her kentin mikrobu farklı

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ABD'de Cornell Üniversitesi araştırmacıları, farklı kentlerde mikroplar üzerinde araştırma yaptı.

Dünyanın 60 farklı şehrindeki toplu taşıma araçları ve hastanelerden alınan örnekleri inceleyen bilim insanları her kentin mikrobunun farklı olduğu sonucuna vardı.

CORONA VİRÜS VARYANTLARININ NEDENİ

Bugüne dek türeyen tüm corona virüs varyantlarını da buna bağlayan araştırmacılar, "Her kentin mikrobik silüeti ve etkileri farklı, bu sebeple yeni tip corona virüs (Covid-19) gibi salgınlar da farklı seyrediyor" 

METROLAR BAKTERİ YUVASI

Öte yandan, kentlerde 4200'den fazla farklı mikrop çeşidi tespit edildi.

Bilim insanları, metro vagonundaki mikrobik çeşitliliğin amazon yağmur ormanlarındakinden az olmadığını dile getirdi.

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