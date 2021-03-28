ABD'de "aşı pasaportu" hazırlığı

Biden yönetimi ve özel sektör "aşı pasaportu" üzerinde çalışıyor. Ücretsiz olması beklenen aşı pasaportlarının akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden kullanabileceği, akıllı telefona erişimi olmayanların ise basılmış aşı pasaportları taşıyabileceği belirtiliyor.

Reuters - Anadolu Ajansı 28.03.2021 - 23:18 | Son Güncelleme : 28.03.2021 - 23:27

ABD'de "aşı pasaportu" hazırlığı

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Washington Post gazetesi Biden yönetimi ve özel firmaların yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan sektörlerin yeniden açılabilmesi için "aşı pasaportu" üzerinde çalıştığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, aşı pasaportu girişimi ABD Başkanı Joe Biden'ın hayatın temmuzda normale döneceği sözünün ardından hız kazandı.

Washington Post gazetesine Biden yönetiminin söz konusu girişimi konusunda bilgi veren yetkililer, ücretsiz olması beklenen aşı pasaportlarının akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden kullanabileceğini, akıllı telefona erişimi olmayanların ise basılmış aşı pasaportları taşıyabileceğini söyledi.

Öte yandan veri gizliliği gibi bazı sorunlarla da karşı karşıya olan yetkililer, sahte aşı pasaportu üretimini engellemek ve kolayca siber saldırıya uğramayacak bir sistem geliştirmek istediklerini ifade etti.

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