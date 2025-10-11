ABD'de askeri mühimmat tesisinde patlama: 19 kişi kayıp
ABD'nin Tennessee eyaletinde askeri mühimmat üreten bir tesiste patlama meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.
Tennessee eyaletinde Bucksnort kasabasında meydana gelen askeri mühimmat tesisindeki patlamada çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi.
Kaç kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin net bir rakam verilmedi. Yetkililer, 19 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.
ÜRETİM TESİSİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Patlamadan sonra üretim tesisi tamamen kullanılamaz hale geldi. İlk patlama sonrası meydana gelen küçük çaplı patlamalar da arama kurtarma ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.
Patlamanın nedenine ilişkin de araştırmalar sürüyor.