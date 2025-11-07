ABD'de askeri üsse kimyasal tozlu saldırı
07.11.2025 07:36
Son Güncelleme: 07.11.2025 07:57
NTV
Reuters
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir askeri üsse gönderilen paketten beyaz toz çıktı. Toza maruz kalan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.
ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan bir askeri üsse kimyasal tozla saldırı yapıldı.
CNN'in haberine göre askeri üsse şüpheli bir paket teslim edildi. Paketin açılmasının ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Haberde, paketin açıldığı binanın boşaltıldığı bilgisi de yer aldı.
Ayrıntılar birazdan NTV.COM.TR'de...