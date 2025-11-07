ABD'de askeri üsse kimyasal tozlu saldırı

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan bir askeri üsse kimyasal tozla saldırı yapıldı.

CNN'in haberine göre askeri üsse şüpheli bir paket teslim edildi. Paketin açılmasının ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Haberde, paketin açıldığı binanın boşaltıldığı bilgisi de yer aldı.

Ayrıntılar birazdan NTV.COM.TR'de...