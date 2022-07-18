ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan, AVM'deki silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 18.07.2022 - 04:47

ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda saldırgandahil 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Saldırganın, AVM'deki silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Saldırganın üzerinden çok sayıda dolu şarjör çıktığı belirtildi. 

Polis olaya ilişkin incelemesini sürdürüyor.

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