ABD'de azil oylaması toplantısı başladı

ABD'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulu bir saat sürmesi planlanan usul tartışmasının ardından Trump hakkındaki suçlamaları içeren iki maddeyi görüşmeye başlayacak.



ABD Başkanı "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongre'yi engellemek"le suçlanıyor. Bu maddeler üzerindeki tartışma 6 saat ile sınırlandırıldı.

Türkiye saatiyle gece yarısı sona erecek tartışmanın ardından maddelerin oylanmasına geçilecek.



Azil maddelerinin kabul edilmesi için salt çoğunluk yani yüzde 51 oy oranı yetiyor.



Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunlukta olduğu için kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Başkan'ın azledilmesine yani görevden alınıp alınmamasına ise Senato karar verecek. Ancak Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için azil kararı çıkması beklenmiyor.