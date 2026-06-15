ABD’de B-52 bombardıman uçağı düştü. 8 mürettebat hayatını kaybetti

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü tarafından yapılan açıklamada Los Angeles yakınlarında bir B-52 uçağının kalktıktan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan 412. Test Filosu Komutanı Yardımcısı Albay James Hayes, uçakta bulunan mürettebatın tamamının öldüğünü doğrulayarak, "8 harika Amerikalıyı kaybettik. Dualarımız ve iyi dileklerimiz sevdiklerini kaybedenlerin aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.



Hayatını kaybeden 8 mürettebatın üniformalı askerler, sivil devlet memurları ve sözleşmeli sivil personelden oluşan karma bir ekip olduğu bilgisini paylaşan Hayes, kurbanların yakınlarına henüz haber verilmediği için kimlik bilgisi paylaşmaktan kaçındı.



Düşen B-52 bombardıman uçağının "Radar Modernizasyon Programı" kapsamındaki bir test görevi için havalandığını kaydeden Hayes, kazanın nedeninin henüz netleşmediğini ve soruşturmanın 6 aya kadar sürebileceğini de sözlerine ekledi.

Edwards Hava Üssü, ABD Hava Kuvvetleri’nin en önemli test merkezlerinden biri olarak biliniyor. Kaliforniya’daki Mojave Çölü’nün kıyısında yer alan üs, yeni uçak, silah sistemi, yazılım ve havacılık teknolojilerinin test edildiği stratejik merkezlerden biri konumunda.