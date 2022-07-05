ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 6 ölü, 36 yaralı

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ABD Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında ateş açıldı.

Chicago'nun banliyölerinden Highland Park bölgesinde Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni başladıktan sonra kısa bir süre sonra silah sesleri duyuldu.

Highland Park polisi, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını duyurdu.



Vurulan kişilerin 8 ila 85 yaş arasında olduğu belirtildi.



SALDIRGAN SAATLER SONRA YAKALANDI

Saldırıyı 22 yaşındaki Robert Crimo'nun gerçekleştirdiği açıklandı.



Polis, açılan ateşin bir işyerinin çatı katından gerçekleştiğini, zanlının binaya ara sokaktan merdivenle ulaştığını bildirdi.

Saldırının ardından polisin başlattığı arama çalışmaları akşam sona erdi.



Polisin, olayın yaşandığı yerin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde aracını çevirdiği Crimo, kısa bir takibin ardından gözaltına alındı.

ŞİDDET İÇERİKLİ VİDEOLAR YÜKLEMİŞ

Crimo'nun Youtube hesabına silahlı bir saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü gösteren animasyonun da yer aldığı şiddet içerikli müzik videoları yayımladığı ortaya çıktı.

SIKI BİR TRUMP DESTEKÇİSİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı bir destekçisi olduğu ortaya çıkan 22 yaşındaki saldırganın, 2020 yılında Trump yanlısı gösterilere katıldığı belirtildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ŞAŞIRTIYOR

Saldırgan Robert Crimo sosyal medyada "Awake the Rapper" adını kullanan bir rap şarkıcısıydı. Çevrimiçi müzik platformlarında binlerce takipçisi olan Crimo'nun ayda 100 bin dolardan fazla kazandığı belirtildi.



Söylediği şarkılardan birinde okul katliamlarından bahseden Crimo, "Hiçbir şey beni durduramaz, kendim bile" sözlerini söyledikten sonra kask ve kurşun geçirmez yelek giyerken görülüyor.

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı sonrası ilk tepkisini, "Amaçsız silah saldırısından dolayı şok olduk" ifadeleriyle aktardı. Biden, "Silah şiddeti salgınıyla mücadeleden vazgeçmeyeceğini" belirtti.

BİR SALDIRI DAHA DÜZENLENDİ

ABD ilk saldırının şokunu yaşarken Philadelphia kentinde de silahlı saldırı yaşandı. Saldırgan etkinlik alanında iki polis memurunu vurdu. Saldırganın halen firarda olduğu belirtildi.