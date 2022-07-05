ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 7 ölü, 35 yaralı

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ABD Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında ateş açıldı.

Chicago'nun banliyölerinden Highland Park bölgesinde Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni başladıktan sonra kısa bir süre sonra silah sesleri duyuldu.

Highland Park polisinin ABD basınına yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği, ölü sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.



Vurulan kişilerin 8 ila 85 yaş arasında olduğu belirtildi.



SALDIRGAN SAATLER SONRA YAKALANDI

Saldırıyı 22 yaşındaki Robert Crimo'nun gerçekleştirdiği açıklandı.



Polis, açılan ateşin bir işyerinin çatı katından gerçekleştiğini, zanlının binaya ara sokaktan merdivenle ulaştığını bildirdi.

Saldırının ardından polisin başlattığı arama çalışmaları akşam sona erdi.



Polis, aynı gün akşam olay yerine 8 kilometre uzaklıkta, aracıyla kaçarken yakalanan şüpheli Robert E. Crimo'nun saldırıyı planlamak için haftalarca çalıştığı ve yarı otomatik silahıyla 70'ten fazla atış yaptığı bilgisini paylaştı.



Crimo'nun olay yerinden kaçmak için kadın kıyafeti giyerek kalabalığa karıştığı, ancak polisin titiz araması sonucu olaydan saatler sonra gözaltına alındığı vurgulandı.

SALDIRIDA KULLANILAN TÜFEĞİ YASAL YOLLARLA ALMIŞ

Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, 22 yaşındaki beyaz Amerikalı saldırganın olayda kullandığı tüfeği Chicago bölgesinden yasal yollarla satın aldığına, yakalandığı arabada başka bir tüfeğin daha bulunduğuna değindi.

Covelli, saldırganın kurbanlarına "rastgele" ateş ettiğine, hedef alırken "ırk veya dinleri nedeniyle bir seçim yaptığına dair hiçbir belirti olmadığına" işaret etti.



ŞİDDET İÇERİKLİ VİDEOLAR YÜKLEMİŞ

Crimo'nun Youtube hesabına silahlı bir saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü gösteren animasyonun da yer aldığı şiddet içerikli müzik videoları yayımladığı ortaya çıktı.

SIKI BİR TRUMP DESTEKÇİSİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı bir destekçisi olduğu ortaya çıkan 22 yaşındaki saldırganın, 2020 yılında Trump yanlısı gösterilere katıldığı belirtildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ŞAŞIRTIYOR

Saldırgan Robert Crimo sosyal medyada "Awake the Rapper" adını kullanan bir rap şarkıcısıydı. Çevrimiçi müzik platformlarında binlerce takipçisi olan Crimo'nun ayda 100 bin dolardan fazla kazandığı belirtildi.



Söylediği şarkılardan birinde okul katliamlarından bahseden Crimo, "Hiçbir şey beni durduramaz, kendim bile" sözlerini söyledikten sonra kask ve kurşun geçirmez yelek giyerken görülüyor.

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı sonrası ilk tepkisini, "Amaçsız silah saldırısından dolayı şok olduk" ifadeleriyle aktardı. Biden, "Silah şiddeti salgınıyla mücadeleden vazgeçmeyeceğini" belirtti.

BİR SALDIRI DAHA DÜZENLENDİ

ABD ilk saldırının şokunu yaşarken Philadelphia kentinde de silahlı saldırı yaşandı. Saldırgan etkinlik alanında iki polis memurunu vurdu. Saldırganın halen firarda olduğu belirtildi.