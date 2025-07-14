ABD'de bakımevinde yangın: Dokuz kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Fall River kentinde bulunan bir destekli yaşam tesisinde çıkan yangında tesiste yaşayan dokuz kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Eyalet İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, dokuz kişinin dün çıkan yangında yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı, yaralı bir kişinin ise sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi.

İtfaiye Sözcüsü Jake Wark, yangının ardından yaptığı ilk açıklamada, bazı hastaların durumu konusunda güncel bilgi bekledikleri için tam ölü ve yaralı sayısını açıklamadıklarını söylemişti.

TESİSTE 70 KİŞİ YAŞIYORDU

Wark, "Bu, Fall River kenti ve (mağdurların) aileleri için korkunç bir trajedi. Bu sabah kalplerimiz onlarla birlikte" demişti. Wark, Reuters haber ajansına e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, yangından önce tesiste yaklaşık 70 kişinin kaldığını aktarmıştı.

Wark'un açıklamasına göre, Gabriel House destekli yaşam tesisinde çıkan yangına yaklaşık 50 itfaiye personeli müdahale etmişti. İtfaiye Sözcüsü, itfaiyecilerin bazı kişileri kurtardığını ancak birden fazla bakımevi sakininin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtmişti.



Yangının çıkış sebebi ve kaynağının tespit edilebilmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.

