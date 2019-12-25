65 yaşındaki David Wayne Oliver'in bankadan çaldığı paralardan yaklaşık 10 bin doları yoldan geçenlerin üzerine saçtı.



Soygunda banka çalışanlarının silahla tehdit edildiği ileri sürülürken polis, soygunda silah kullanıldığına dair ize rastlanmadığını açıkladı.



Görgü tanıkları, Oliver'in bankadan çıkar çıkmaz torbadan çıkardığı paraları havaya fırlatarak "Mutlu Noeller" diye bağırdığını aktardı. Yoldan geçenlerin topladıkları parayı bankaya iade ettiği kaydedildi.



Oliver'in olayın ardından bankanın yanındaki bir kahve dükkanına oturarak teslim olmayı beklediği ve olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.



65 yaşındaki David Wayne Oliver