ABD’de bara silahlı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; Senegal asıllı 53 yaşındaki Ndiaga Diagne isimli saldırgan, cipiyle barın etrafında birkaç kez turladıktan sonra aracın camından barın önünde ve verandasında bulunan kalabalığa ateş açtı. Daha sonra aracını park eden saldırgan, çevreye kurşun yağdırdı.

"TERÖR" ŞÜPHESİ

Olayda saldırganla birlikte 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır 14 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, şüphelinin İran bayrağı desenli bir kıyafet giydiğini ifade etti.

Austin Polis Şefi Lisa Davis "Şüpheli bir kavşakta polis memurlarıyla karşılaştığında, vuruldu ve öldürüldü." dedi.

FBI San Antonio ofisi yetkilisi Alex Doran ise saldırganın üzerinde ve aracında bulunan kanıtlar doğrultusunda olayın muhtemel bir terör saldırısı olarak soruşturulduğunu belirtti.

2013'TE ABD VATANDAŞI OLMUŞ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise, saldırganın 2000 yılında B-2 turist vizesiyle ABD'ye girdiği ve 6 yıl sonra bir ABD vatandaşıyla evlenerek yasal daimi ikamet izni aldığının belirlendiğini açıkladı. Diagne'nin 2013 yılında ABD vatandaşı olduğu belirtildi.