ABD'de bara silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

ABD'de bir barda gerçekleşen silahlı saldırı 4 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

'nin South Carolina eyaletinde bir barda silahlı meydana geldi. 

Beaufort County Şerif Ofisi'nin sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapıldı. Açıklamada, South Carolina eyaletinin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı meydana geldiği, 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

