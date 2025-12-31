ABD'de "barış için" yürüyen Budist rahiplere araba çarptı

Yaklaşık iki düzine rahipten oluşan grup, 26 Ekim’de Teksas’ın Fort Worth kentinden yola çıktı. “Barış İçin Yürüyüş” adını verdikleri bu uzun soluklu yolculukta şimdiye kadar 10 eyaleti kat etmeyi hedefleyen rahipler, şu sıralar Georgia eyaletine ulaşmış durumda.

İKİ RAHİP YARALANDI

Yürüyüş, geçen ay Teksas’ın Dayton kenti yakınlarında yaşanan tehlikeli bir olayla sekteye uğradı. Rahiplere eşlik eden ve dörtlü flaşları açık olan eskort araç, bir kamyonun çarpması sonucu savruldu ve iki rahibe çarptı. Kazada bir rahip ciddi bacak yaralanmaları nedeniyle helikopterle Houston’daki bir hastaneye kaldırılırken, diğer rahip daha hafif yaralarla ambulansla hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan rahibin birkaç ameliyat geçirmesi bekleniyor ancak iyileşme sürecinin olumlu olduğu belirtildi.

Tüm bu yaşananlara rağmen grup yürüyüşünü durdurmadı. 66. gününe giren yürüyüş kapsamında, rahipler Georgia’da Morrow’dan Decatur’a doğru ilerlerken halkı barış temalı buluşmalara da davet ediyor. Rahipler önümüzdeki günlerde Atina, Charlotte, Greensboro, Raleigh ve Richmond gibi şehirlerden geçerek Washington DC’ye ulaşmayı planlıyorlar.

YOL ARKADAŞLARI YÜRÜYÜŞÜN SİMGESİ OLDU

Yürüyüş, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Grubun Facebook sayfası 400 bini aşkın takipçiye ulaşırken, rahiplerin yol arkadaşı olan köpek Aloka, #AlokathePeaceDog etiketiyle adeta yürüyüşün simgesi haline geldi. Grup, paylaşımlarında barış, şefkat ve birlikte yaşama mesajları veren şiir ve notlara da yer veriyor.

Budizm’in şiddetsizlik, merhamet ve zihinsel disiplin ilkelerine dikkat çeken rahipler, bu yürüyüşle sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda küresel barış çağrısı yaptıklarını vurguluyor. Dalai Lama ve Thich Nhat Hanh gibi isimlerin öncülük ettiği Budist barış aktivizmi geleneğinin günümüzde de sürdüğünü hatırlatan grup, “Yalnız yürümüyoruz; kalbi barışa açılmış herkesle birlikte yürüyoruz” mesajını paylaşıyor.