ABD'de başkan adaylarının yaş krizi: Ülkenin en ayrıcalıklı huzurevi

ABD'de Başkan Joe Biden 2024'te aday olursa 82, en büyük rakibi Trump ise 78 yaşında olacak.



Özellikle genç seçmenin büyük tepki gösterdiği bu durum sadece iki aday için geçerli değil.



Son bir hafta içinde iki önemli siyasetçiden gelen açıklamalar tartışmaları alevlendirdi.



Kameralar önünde iki kez donup kalan 81 yaşındaki Cumhuriyetçi Senato lideri Mitch McConnell görevi devretmeyeceğini açıkladı.



ABD Başkanı Joe Biden üst üste gaf yaptı: Zihinsel sağlığı yerinde mi? Haberi Görüntüle Demokratların önemli isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı 83 yaşındaki Nancy Pelosi 2024 yılında yeniden vekil adayı olacağını duyurdu.



Bu gelişmelere en sert tepki Cumhuriyetçi başkan adayı Nikki Haley'den geldi.



Haley, ABD Senatosunun "ülkenin en ayrıcalıklı huzurevi" olduğunu söyledi.



Senatonun en yaşlı ismi 31 yıldır kongrede görev yapan 90 yaşındaki Kaliforniya Senatörü Dianne Feinstein.



Feinstein sadece evet hayır oylaması olan bir oturumda elindeki bilgileri okumaya devam etmiş, danışmanlarının uyarılarıyla oyunu açıklayabilmesi gündem olmuştu.



Toplumun bu konudaki tepkisi anketlere de yansıyor.



NBC News'ün yaptığı son ankete göre ABDlilerin yüzde 77'si, siyasetçiler için yaş limiti getirilmesi gerektiğini savundu.