ABD'de başkan adaylarının yaş krizi: Ülkenin en ayrıcalıklı huzurevi

ABD'de 2024 için en güçlü adaylar halihazırdaki başkan Biden ve eski başkan Trump. Ancak her ikisinin de yaşları tartışma konusu. NBC News'ün yaptığı son ankete göre toplumun yüzde 77'si siyasetçilere yaş limiti getirilmesini istiyor.

ABD'de başkan adaylarının yaş krizi: Ülkenin en ayrıcalıklı huzurevi
Foto: AP

'de Başkan  2024'te aday olursa 82, en büyük rakibi Trump ise 78 yaşında olacak.

Özellikle genç seçmenin büyük tepki gösterdiği bu durum sadece iki aday için geçerli değil.

Son bir hafta içinde iki önemli siyasetçiden gelen açıklamalar tartışmaları alevlendirdi.

Kameralar önünde iki kez donup kalan 81 yaşındaki Cumhuriyetçi Senato lideri Mitch McConnell görevi devretmeyeceğini açıkladı.

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Demokratların önemli isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı 83 yaşındaki Nancy Pelosi 2024 yılında yeniden vekil adayı olacağını duyurdu.

Bu gelişmelere en sert tepki Cumhuriyetçi başkan adayı Nikki Haley'den geldi.

Haley, ABD Senatosunun "ülkenin en ayrıcalıklı huzurevi" olduğunu söyledi. 

Senatonun en yaşlı ismi 31 yıldır kongrede görev yapan 90 yaşındaki Kaliforniya Senatörü Dianne Feinstein.

Feinstein sadece evet hayır oylaması olan bir oturumda elindeki bilgileri okumaya devam etmiş, danışmanlarının uyarılarıyla oyunu açıklayabilmesi gündem olmuştu.

Toplumun bu konudaki tepkisi anketlere de yansıyor.

NBC News'ün yaptığı son ankete göre ABDlilerin yüzde 77'si, siyasetçiler için yaş limiti getirilmesi gerektiğini savundu.

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