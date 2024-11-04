Trump ve Harris, son anketlere göre seçim gününe başa baş giriyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.



Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

"TAHMİN EDİLMESİ EN ZOR SEÇİMLERDEN BİRİ"



Seçim kampanya süreci boyunca birbirine oldukça yakın seyreden iki adayın seçime başa baş girmesi, birçok uzmana göre 2024 seçimlerinin "tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri" olduğunu gösteriyor.



Söz konusu anketlerden NBC News, New York Post, Emerson ve New York Times anketlerinde iki rakip eşit puanda çıkarken, Reuters ve Forbes gibi yayın organlarında Harris'in az farkla, Wall Street Journal ve CNBC gibi yayın organlarının anketlerinde ise Trump'ın az farkla önde olduğu gözüküyor.



SALINCAK EYALETLERDE TRUMP AZ FARKLA DAHA AVANTAJLI



Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.



Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor.



Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.



Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

ADAYLAR KAMPANYANIN SON GÜNÜNÜ YOĞUN GEÇİRDİ

Öte yandan iki aday kampanya döneminin son gününü yoğun bir tempo içinde geçirdi.



Kamala Harris, seçimin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da 5 ayrı seçim mitingi düzenledi, Donald Trump ise aynı gün içinde hem Pennsylvania'da, hem North Carolina'da hem de Michigan'daki seçim etkinliklerine katıldı.



Pennsylvania'da son günlerde art arda çeşitli bölgelerde mitingler düzenleyen iki rakip, bu eyaletin 19 delegesini mutlak olarak kazanmak istiyor.



538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 çekişmeli eyalet, yarışın kaderini belirleyecek. Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.



ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.