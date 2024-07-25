ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım devam ediyor: ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

ABD'de siyasi tartışmaların gölgesinde yapılacak başkanlık yarışı için geri sayım sürüyor. Seçimlere haftalara kala ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Döneminin geri kalan kısmında başkanlık görevlerine odaklanacağını belirten Biden, adaylık için Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini söyledi. Peki, ABD seçimleri ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım devam ediyor: ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

Dünyanın gözü kulağı 60. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde. Eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı olması beklenen Kamala Harris arasındaki mücadelenin galibi şimdiden merak konusu.

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 seçimi 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Seçimi kazanan kişi Ocak 2025'ten itibaren Beyaz Saray'da dört yıl süreyle görev yapacak.
Başkanlık seçimi, ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi, valilik ve eyalet yasama organları seçimleriyle aynı zamanda yapılacak.

ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım devam ediyor: ABD seçimleri ne zaman yapılacak? - 1

SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLABİLECEK?

18 yaş ve üzerinde olan her ABD vatandaşı her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olur.

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