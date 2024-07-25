ABD'de başkanlık seçimi için geri sayım devam ediyor: ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

Dünyanın gözü kulağı 60. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı olması beklenen Kamala Harris arasındaki mücadelenin galibi şimdiden merak konusu.



ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?



2024 seçimi 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Seçimi kazanan kişi Ocak 2025'ten itibaren Beyaz Saray'da dört yıl süreyle görev yapacak.

Başkanlık seçimi, ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi, valilik ve eyalet yasama organları seçimleriyle aynı zamanda yapılacak.

