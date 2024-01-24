ABD'de başkanlık seçimleri ne zaman?

ABD'nin 60. başkanlık seçimine geri sayım başladı. Seçmenlerin seçeceği Seçiciler kurulu, daha sonrasında başkanı ve başkan yardımcısını seçecek. 2024 seçimlerinin galibi 20 Ocak 2025 Pazartesi günü göreve başlayacak. İşte, ABD Başkanlık seçimleri hakkında bilgiler...



ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?



2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.



TRUMP BİR EYALET DAHA KAZANDI



Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire eyaletinde Cumhuriyetçilerin ön seçimi vardı. Başkan adaylığı için yapılan seçimden eski Başkan Donald Trump galip çıktı.



rump, Florida Valisi Ron DeSantis'in adaylıktan sonra çekilmesinden sonra tek rakibi Nikki Haley'e karşı yarıştı.



Haley, sonuçların netleşmesinin ardından yaptığı konuşmada yarışa devam mesajı verdi. Halley, “Savaşçıyım ve kavgacıyım. Donald Trump’ın karşısında kalan tek biziz” ifadelerini kullandı.



Eski Başkanı tartışma programına katılmaya davet etti.



Trump ise destekçilerine yaptığı konuşmada Haley'i sahtekar olarak niteledi. trump, “Kazanmış gibi konuşuyor ama kazanmadı” açıklamasını yaptı.

