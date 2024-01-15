ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık yarışı için ön seçim süreci Cumhuriyetçi Parti için başlıyor.



CUMHURİYETÇİLER



Geleneksel olarak ilk sandıkların kurulduğu yer orta batı eyaleti Iowa. Eyalette yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili. Polis ve acil müdahale ekipleri oy vermeye gidecekleri dikkatli olmaya çağırdı.



2016-2020 yıllarında başkanlık koltuğunda oturan 77 yaşındaki Donald Trump, Cumhuriyetçilerin açık ara en güçlü adayı.



Trump'ın yanı sıra ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile Florida Valisi Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'de öne çıkan isimler arasında.



Son anketine göre Trump eyalette oyların yüzde 48’ini kazanıyor. Nikki Haley'yse yüzde 20 ile DeSantis'in önünde. Trump, ön seçim öncesinde yaptığı son mitinginde Halley'yi eleştirdi.



Trump'ın hedefinde DeSantis de vardı. Trump, hayal kırıklığına uğradığını, DeSantis'in çok büyük bir sadakatsizlik gösterdiğini söyledi.



Eski Başkan'ın konuşması, iklim aktivistlerinin eylemiyle kesildi. Bir protestocu Trump'a "Milyonları aldın" diye bağırırken; diğeri de "iklim suçlusu" pankatı açtı.



Niki Halley de son saate kadar sahadaydı. Önceliğini sınır güvenliği olarak tanımladı. Cumhuriyetçiler Iowa'dan sonra 23 Ocak'ta da New Hampshire'da ön seçim yapacak.



DEMOKRATLAR



Demokratlar'daysa takvim daha farklı. Ön seçimler, Başkan Joe Biden'ın 2020'de kampanyasını yeniden canlandıran eyalet olan Güney Carolina'da 3 Şubat'ta başlayacak. Iowa seçmeniyse oy pusulasını postayla gönderecek.



Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve çok sayıda eyalette ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı" 5 Mart'ta. Ön seçim süreci 8 Haziran'da sonlanacak.



Süreç sonunda her eyaletten belirlenen parti delegeleri, parti kongrelerinde aday adaylarına oy vererek söz konusu ismin o partinin resmi adayı olmasını sağlıyor.



Bu yıl Cumhuriyetçi Parti, Temmuz'da Milwaukee'de düzenleyeceği parti kongresi ile başkan adayını resmen belirleyecek. Demokrat Parti ise Ağustos'ta başkan adayını açıklayacak.



81 yaşındaki Joe Biden'ın, ülke tarihinin en yaşlı başkanı olarak Demokrat Parti'den yarışa girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

