ABD'de başkanlık yarışında Buttigieg da çekildi

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için yarışan 38 yaşındaki Pete Buttigieg'in adaylıktan çekilme kararı, 14 eyalette aynı anda yapılacak ve "Süper Salı" olarak adlandırılan ön seçim öncesinde geldi.



Eşcinsel olduğunu gizlemeyen politikacı, Demokrat Parti'de adaylık için yarışan 20 isimden biriydi. Iowa'daki ilk ön seçimde yarışı önde bitirmişti.



Buttilieg'in çekilmesinin ardından Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump karşısında Demokrat Parti'nin adayı olmak için yarışan altı isim kaldı. Adaylık yarışının Bernie Sanders ile Joe Biden arasında geçmesi bekleniyor. Başkan aday adayı Buttigieg'ın Joe Biden lehine çekildiği de belirtiliyor.



Güney Carolina'da yapılan ön seçimlerde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, rakiplerine fark atarak ipi göğüslerken Buttigieg ise Senatör Bernie Sanders ve milyarder iş adamı Tom Steyer’dan sonra yarışı 4. sırada bitirmişti.



Tom Steyer da Güney Carolina’daki ön seçimlerde üçüncü gelmesinin ardından aynı gün yarıştan çekildiğini duyurmuştu.



Steyer’dan sonra Buttigieg’in de yarıştan çekilmesiyle Demokrat parti aday adaylarının sayısı 6’ya düşmüş oldu.



Senatör Bernie Sanders’ın şu an önde götürdüğü adaylık yarışında Demokratlar açısından, "Süper Salı" olarak bilinen 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart kritik tarih olarak görülüyor.



Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump arasında 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğa oturacak.

